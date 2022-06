Alumno se quita la vida en Puebla; sus padres acusan a la maestra de hacerle bullying

PUEBLA, México.-Aldo Antonio Clavel Martínez, un estudiante de 17 años de edad, se quitó la vida la tarde del pasado 17 de junio en su domicilio ubicado en Puebla capital.

Sus padres, Marco Antonio Clavel y Claudia Martínez, han denunciado que su hijo se arrebató la vida por ser víctima de bullying por parte de su maestra en la escuela Octavio Paz Lozano.

De acuerdo con información de El Sol de Puebla, el alumno solicitó el apoyo de su madre en múltiples ocasiones para detener el hostigamiento que recibía por parte de quien le impartía clases de Matemáticas y Cálculo Integral.

Ante esta situación, Claudia acudió más de cuatro veces en menos de un mes para solicitarle al director que capacitaran a la docente y detuviera el acoso que ejercía sobre su hijo. Sin embargo, las solicitudes fueron en vano para los padres de Aldo Antonio, pues mencionaron que siempre recibieron negativas por parte de la autoridad educativa.

Sus compañeros de clase se alejaron poco a poco

La madre de familia apuntó que el detonante que causó las agresiones en contra de su hijo fue un concurso de matemáticas, en donde al maestra le prometió al alumno que si participaba tendría un 10 de calificación. No obstante, al final le puso un 6.

Cuando le entregaron sus calificaciones se dio cuenta de que lo habían engañado, la maestra lo exhibió en frente del grupo diciendo que sabía bien que había hecho una promesa, pero que por sus calzones no se la iba a cumplir”, indicó Claudia.

Asimismo, agregó que los compañeros de clase poco a poco, por intervención de la maestra, se alejaron de Aldo.

“Aldo grabó un audio, donde se escuchó cuando la maestra lo exhibió frente a sus compañeros, les decía: “A ver, que me digan cuándo yo les he pedido que le dejen de hablar a Aldo y todos se callaban, sus compañeros sabían a que se refería, pero pienso que por miedo a sufrir lo de mi hijo, nadie hablaba”, declaró la madre.

Habría sido colocado como el centro de burla

Una maestra de matemáticas podría ser culpable de incentivar el #bullying en contra de Aldo, un alumno de 17 años que decidió terminar con su vida.@_otomartinez con la historia en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/QjzyeAfXNB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 28, 2022

Dichas agresiones se mantuvieron por más de tres meses, hasta el punto en el que nadie se acercaba al alumno, lo excluyeron de todas las actividades escolares y lo habrían colocado como el centro de burla durante las clases de matemáticas y cálculo.

El 16 de junio, Claudia redactó un oficio el cual entregaría al director del bachillerato para frenar las agresiones en contra de su hijo, el cual decía lo siguiente:

"Mi hijo ante esta situación ya no duerme, tiene insomnio, falta de apetito, mareos, dolores de cabeza y ansiedad, yo he decidido que mi hijo reciba la ayuda correspondiente ya que está sufriendo trauma psicológico y no es justo que él se encuentre en estas condiciones (…) por ese motivo mi hijo Aldo Antonio ya no asistirá a clases presenciales hasta el día de la graduación, él seguirá enviando sus actividades conforme a las guías de estudio", apuntó.

Padres interponen denuncia

Lamentablemente Aldo Antonio no soportó más y un día después decidió quitarse la vida alrededor de las 15:00 horas en su domicilio ubicado en la junta auxiliar Romero Vargas.

"Eramos muy unidos y él siempre fue amoroso con todos y nosotros con ellos, sabíamos que la pasaba mal pero nunca lo dejamos solo”, expresó la hermana mayor de Aldo.

Ante estos hechos, los padres de familia acudieron a la Fiscalía de Puebla a interponer la denuncia correspondiente en contra de la maestra, misma que es investigada con la terminación 015056/2022.

Separan del centro educativo a la maestra

Por su parte la Secretaría de Educación Pública de Puebla informó a través de un comunicado que las quejas que externaron los padres de Aldo en torno a la conducta inadecuada de la docente fueron atendidas y fue separada del centro educativo el 20 de junio.

Por último, las autoridades estatales precisaron que el caso será investigado por las instancias correspondientes.

“Ya fue retirada tanto la maestra como el director, ya fueron separados de sus cargos, si existen pruebas, si existe un asunto de un vínculo que lo llevó a tomar esta decisión pues fue una solución de salida falsa a los problemas pues hay que, se tiene que investigar por todas las vías,” puntualizó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.