Alito Moreno, dirigente del PRI, llama “brothers” a Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín y habla de pagos a López Dóriga en nuevo audio exhibido por Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno llama en audio “brothers” al periódico Reforma, Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva, así como de pagos a Joaquín López-Dóriga para que se hable bien de él.

Y en el mismo audio, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, habla de bajas tácticas contra las familias de otros periodistas para que no le ataquen, como el fotografiar a sus esposas o madres y difamarlas en periódicos con llamarles “prostitutas”, así como censurarlos con la complicidad de los directivos de los medios.

En el audio, se escucha al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconocer que él pagó a periodistas y les ordenó hablar positivamente de sus acciones políticas y de su persona.

Audio de “Alito” Moreno

En el audio más reciente del priista Alejandro Moreno Cárdenas, difundido por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román en su programa “Martes del Jaguar” se escuchan fuertes comentarios.

Por ejemplo el escuchar a Alito Moreno hablar de pagarle a periodistas como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y directores de periódicos como Tribuna para que difundan información positiva sobre él, además de referirse despectivamente a las mujeres.

El dirigente nacional del PRI aseguró que había ordenado a reporteros y directores de medios como Tribuna, Crónica y Telemar, así como figuras como Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y dueños del semanario Proceso, a hablar positivamente de él.

Cuando sale un madrazo en una columna, un comentario de esos, ¿tú cuándo haz visto que eso pase en Tribuna, en Crónica o Telemar?

Y le responden “Nunca, nunca jamás”.

Censura a reporteros presume Alito Moreno

“¿Quieres decir algo? Lo escribes en tu espalda, pero en el periódico no escribes nada”, sigue la grabación.

Me vas a decir que Reforma es un periódico importante, ¿pero cuántos periódicos hay y cuántos se leen? TV Azteca, la pin… televisora, tres verg… te la pongo más fácil: dos ver… a López-Dóriga y se acabó el desmadre y tampoco aguanta”, apuntó.

¡Qué impresionante!



No tiene respeto por nadie, así se expresa hasta de sus brothers.



Es una bajeza todo lo que dice sobre periodistas, confirma su frase “no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”. pic.twitter.com/fdyXSXUAAx — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 20, 2022

Además, insinuó que en caso de que él fuera dueño de un periódico, habría publicado en primera plana una nota en la cual se hablara de la madre de quien le ofendiera, junto con la frase “es una pu…” (sic).

Los “brothers” de Alito

Alito Moreno llamó sus “brothers” a los dueños del semanario Proceso, así como de periodistas como Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva.

Yo soy brother de los dueños de Proceso, todos esos son mis brothers, Rafael Cardona, Antonio Navalón… ¿quién otro? Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín, todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navalón: ¡rájale la madre a tal hijoep…, un ver…’”, indicó.

“Ya te lo dije, yo porque no he querido ser un hijo de la ching...… Te pone un madrazo. Te pone un putazo Rosaura Mijangos, ¿cómo no vas y le tomas foto? ‘Esta es una prost…’, y vas a ver tú si vuelve a sacar algo. (…) Yo no soy periodista, pero soy político, y sé lo que más duele”, sigue el audio.

El exmandatario de Campeche también describió un momento en el que habría pagado 50 mil pesos para que una tercera persona “saludara” a la esposa de un reportero y se pudiera sugerir que lo engañaban. “‘Hola, señora’, así, de beso… tra tra tra, se la están cog… (sic)”, apuntó.