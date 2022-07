'Alito' Moreno: Revelan nuevos audios del líder del PRI en los que arremete contra empresarios

CAMPECHE.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores publicó otro audio de Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en esta ocasión, en una presunta conversación con José Murat, ex mandatario de Oaxaca.

De acuerdo con lo ‘filtrado’ por Sansores, se escucha a Moreno hablar sobre algunas reformas legales destinadas a afectar a empresarios reconocidos y poderosos del País.

Sin especificar la fecha de la conversación, ‘Alito’ menciona ciertos apoyos que recibiría de un empresario, sin embargo, se le escucha decir que “no mandan nada y nunca dan”, además de ciertos insultos y criticas en su contra.

Presunta plática con Julio Scherer

Germán Larrea, Bailleres, los de GICSA, Álvaro Fernández, Chin… a su pu... madre. Cuando tenga yo la comisión, vamos a cogernos a los empresarios con una reforma vergas, pa’ que se cagu… (sic)”, se le escucha decir a Alejandro Moreno en el presunto audio.

Tras arremeter contra los empresarios, en el transcurso del audio menciona una presunta plática con Julio Scherer, quien fue Consejero jurídico del Ejecutivo Federal desde el 1 de diciembre de 2018 hasta su renuncia el 2 de septiembre del año pasado.

Se aprecia que Moreno menciona: “Mira, yo ahorita me dijo Scherer, no, le dije, él ha cumplido. Que meta al bote al PAN, PRD, pero que no se meta con nosotros y el 7 nos estamos tomando un café con él. Nomás tengo un interés en una cosa. La Reforma Fiscal”.

Así se refiere a los empresarios que va a ir a extorsionar…. No tiene vergüenza, humilla a todos, no respeta a nadie, los trata con desprecio.



¡Los mira a todos desde arriba! pic.twitter.com/M55br5WjTd — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 6, 2022

Contra empresarios

Tras esas palabras, ambos coinciden en que con una Reforma Fiscal y una Minera afectarían de gran manera a los empresarios del País, mencionando que “se van a ir a llorar el de Grupo México y Slim, y la Aramburuzabala, todos esos cabrones nos van a mam… la ver…”.

Por su parte, la gobernadora Layda Sansores criticó las formas de ‘Alito’ para expresarse de tal manera de los empresarios, asegurando que los mira a todos desde arriba, “Así se refiere a los empresarios que va a ir a extorsionar…. No tiene vergüenza, humilla a todos, no respeta a nadie, los trata con desprecio”.

