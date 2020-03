Alistan en CDMX protocolo de manejo de cadáveres por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de la Ciudad de México alista un protocolo de manejo de cadáveres para las víctimas que se registren por el Covid-19, por lo que capacitan a funerarias con normas internacionales.

La titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano comentó:

No es muy sofisticado, no estamos hablando del manejo de cadáveres, por ejemplo en el caso de ébola, entonces acá lo único que se requiere son bolsas herméticas y que cuando el cadáver se ponga en esta bolsa, ya no se vuelva a abrir. También se recomienda la incineración".