Alcaldesa de Moroleón justifica su Lamborghini afirmando que "es de uso familiar"

MOROLEÓN, Guanajuato.- La alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán, justificó su Lamborghini Huracán color blanco, captado afuera de la presidencia municipal.

La imagen del vehículo de lujo, valuado en 7 millones de pesos, fue vinculado a la presidenta municipal de Movimiento Ciudadano y esto se viralizó en redes sociales.

Por este escándalo, la alcaldesa Alma Sánchez se expresó y aceptó que el Lamborghini es de su propiedad pero aseguró que el eso del automóvil "es familiar", según reportó Proceso.

También afirmó que ese Lamborghini Huracán fue adquirido con ganancias y dinero de un negocio de ropa que su familia tiene.

No es algo que la gente sepa que yo oculte, en mi familia somos textileros porque todo el tiempo hemos fabricado ropa, y otro tipo de negocios. Yo no tengo nada que ocultar, nosotros hemos tenido automóviles de alta gama, no hace un año, ni dos, sino más años”, manifestó.