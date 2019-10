Alcaldes de oposición se manifestaron en Palacio; los dispersaron con gas lacrimógeno

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que alcaldes del PAN, PRD y PRI trataron de ingresar de manera violenta a Palacio Nacional se roció gas lacrimógeno con el objeto de dispersarlos y evitar un accidente por las obras que se realizan al inmueble, aseguró el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez.



"El alcalde de Huixquilucan (Enrique Vargas PAN) que estaba muy enjundioso, empujaba hacia los lados y enfrente y eso generaba una situación de inseguridad para todos, si se detonó un dispositivo de gas, pero no se roció a nadie se espació en el ambiente".



El vocero presidencia señaló que los alcaldes irrumpieron de manera violenta, empujaron al personal que resguarda al edificio, y no guardaron las formas como autoridades que son.



"Sus demandas son legítimas de pedir una audiencia, pedir ser escuchados se les canalizó, pero lo que no hay lugar de querer abrir la puerta a la fuerza", dijo.



Recordó que Palacio Nacional están en rehabilitación y hay un andamio muy endeble tanto de madera "triplay" como una estructura metálica y con la multitud que se concentró ponía en riesgo la vida de los alcaldes los policías y se hizo una contención.

Los alcaldes se manifestaron por la mañana para exigir una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a los recortes presupuestales en infraestructura y seguridad pública.Ramírez Cuevas dijo que se les solicitó que lo vieran con la Cámara de Diputados o con la Secretaría de Gobernación para tomar sus peticiones y demandas."Vino personal de gobernación para canalizarlos con la subsecretaria de Gobernación, pero no aceptaron, ni aceptaron moverse a la Cámara de Diputados, y por el contrario irrumpieron hacia la Puerta Mariana donde empujaron a personal de la Policía Militar", acusó.