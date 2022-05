Ahora Alito Moreno saca audio y acusa presuntas amenazas a través de Manuel Velasco por Reforma Eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que el gobierno federal ha emprendido una campaña de persecución y difamación en su contra como represalia por haber convocado contra de la Reforma Eléctrica.

En conferencia de prensa, el dirigente priista acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de haberle enviado amenazas a través del senador Manuel Velasco Coello, amigo de ambos.

Alito Moreno presentó el audio de una llamada telefónica "en clave", de casi nueve minutos, que sostuvo días antes de la votación en la Cámara de Diputados con Velasco Coello, quien le informó que delante de él, el titular de la Segob habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mensaje fue "que si no jalabas, iban a ir con todo".

En la llamada telefónica, el senador del Partido Verde le comenta al presidente del PRI que el secretario le dijo: Oye cabrón, yo quiero ayudar, quiero platicar con él (con Alejandro Moreno) (...) he platicado con él pero sí estoy preocupado porque pues esto ya se va a poner muy tenso".

Alito Moreno acusa supuestas amenazas desde Segob

En el diálogo, se escucha a Alito Moreno decir que ha platicado con "ellos", pero no cumplieron ningún acuerdo y remarca que "nosotros no entendemos" bajo amenazas.

Moreno Cárdenas presentó también un peritaje independiente sobre uno de los audios presentados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que supuestamente lo involucran y que de acuerdo con los resultados "no es auténtico".

Dijo que presentará denuncias ante instancias nacionales e internacionales contra la mandataria estatal y quienes resulten responsables.

También denunció amenazas de muerte en su contra y de su familia.

Te puede interesar: Layda Sansores promete otro audio de Alejandro "Alito" Moreno; se transmitirá el martes

Alito Moreno señala presuntas campañas en su contra

El dirigente tricolor reiteró que no lo van a doblar y aseguró que está firme al frente del PRI, a pesar de la campaña en su contra.

---"Ni nos doblan ni nos asustan": Alito manda mensaje a Morena tras filtración de audios"Desde aquí le decimos a Morena y al gobierno federal: ni nos doblan ni nos asustan. Aquí estamos de frente, con todo, con la razón, con la ley y con la Constitución", afirmó en días pasados el presidente del PRI, en respuesta a los "ataques" en su contra.

Al acompañar a la candidata del tricolor a la gubernatura de Quintana Roo, Leslie Hendricks, en su cierre de campaña, dijo que desde el gobierno "arman campañas de desprestigio", pero aseguró que los priistas "siempre estaremos del lado de México".

Expuso que con los "ataques" en su contra, "lo que quieren es intimidarnos, asustarnos, amedrentarnos".

Pero a mí no me van a doblar. A mí no me van a asustar. Los voy a enfrentar, de frente, a este gobierno, que quiere instaurar una dictadura.

Porque hoy tienen a un excandidato presidencial por la persecución política, fuera del país. Yo no voy a hacer eso. Yo aquí los voy a enfrentar".

Consideró que el gobierno federal y Morena tristemente "utilizan a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para estar sacando este tipo de información ilegal, para empezar, y segundo, falsa y calumniosa".