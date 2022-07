Advierte AMLO a Morena que no hay “cartas marcadas” para definir a candidato a la presidencia de la República para 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las voces dentro de Morena que aseguran que no hay piso parejo para la candidatura presidencial para 2024 hacen “un menosprecio a la gente” y aseguró que en el partido sí existe igualdad de condiciones y que no hay “dados cargados ni cartas marcadas”.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador reiteró que el mejor método para elegir al candidato a las elecciones presidenciales de 2024 es la encuesta, y acusó que quienes apuestan a las trampas “les va mal”.

El mandatario afirmó que cuando las personas ven que el Presidente de la República o algún dirigente del partido se inclina a favor de un aspirante “eso lo rechaza la gente y conlleva a la idea de que no se tiene confianza a la gente y que el pueblo es manipulable".

Cuando se habla de que no hay piso parejo eso es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular, que no se use eso como excusa. ¿Cómo va haber piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir? Y si la gente ve de que el presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido de están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente. Eso tiene efecto de bumerán, pero eso también conlleva la idea de que no le tiene confianza al pueblo de que piensa que el pueblo es manipulable, pues no, ya esto cambió. Que tengan confianza, de que no hay dados cargados no hay cartas marcadas”, dijo el presidente López Obrador.