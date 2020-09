Adelante, que todo mundo actúe según su conciencia: López-Gatell ante denuncia de PAN en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo, Hugo López-Gatell Ramírez, a la pregunta sobre su postura sobre la denuncia de hechos que presentará el 14 de septiembre Acción Nacional (PAN) ante la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por acciones, omisiones y negligencias en la atención de la pandemia Covid-19, sostuvo "Adelante, que todo mundo actúe según su conciencia, ojala para el bien público".

Desde Palacio Nacional, durante el Informe Técnico Diario, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, precisó que no tiene:

Ninguna postura. Yo no me meto en política electoral. Cualquier partido político tiene su derecho a expresarse, o a hacer acciones, según corresponda o según se apegue a la ley. No hay duda que en periodos preelectorales los partidos políticos tienen la necesidad de mostrar que están activos, y tienen alguna función pública que la sociedad pueda apreciar".