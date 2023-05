Adán Augusto descarta expropiación de Altos Hornos de México; no hay recursos

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los rumores de una supuesta expropiación de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) por el Gobierno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, descartó por completo dicha posibilidad pues no se cuenta con los suficientes recursos para realizarlo.

Múltiples medios nacionales empezaron a considerar que el Gobierno de México debería expropiar la empresa acerera en beneficio de los derechos de los trabajadores sindicalizados, pues informaron que desde hace cuatro semanas no reciben sus pagos correspondientes.

Durante su visita a Coahuila, Adán Augusto López negó la posibilidad de una requisa, ya que se requieren recursos económicos que el gobierno de la República no tiene, además de que esa medida impediría que los nuevos accionistas tomen el control de la empresa.

Por otro lado, advirtió que lo único que las autoridades federales exigen es que la venta de Altos Hornos no sea una simulación de Alonso Ancira Elizondo para permanecer en el Consejo de Administración de la siderúrgica, pues, según él, el empresario se vale de artimañas.

En estricto derecho, es un asunto que compete al ámbito de un particular, que es propietario de la mayoría accionaria de Altos Hornos de México, que ha venido durante décadas explotando la industria, que ha abusado de esa situación de mantener la propiedad mayoritaria y que no nada más ha mal administrado, sino ha saqueado a la empresa", explicó.

Entendemos que está en un proceso de venta. Lo único que pedimos es que no simule la venta, que permita que los accionistas que están comprometidos a reactivar a la empresa, a cuidar a la base trabajadora, a cuidar el que no se pierdan los empleos, puedan hacerlo, que no anden con artimañas, porque él está acostumbrado a eso, siempre las autoridades se han vuelto de su lado", denunció.