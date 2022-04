Acusan a Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de Monterrey, de presidir alcoholizado una sesión de Cabildo vía remota “estoy teniendo problemas técnicos”

MONTERREY.- “Estoy teniendo problemas técnicos”; acusan a Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de Monterrey, de presidir alcoholizado una Sesión de Cabildo vía remota .

El video se viraliza en redes sociales, principalmente en Twitter, donde es señalado de encontrarse en estado de ebriedad y en lo que parecía ser un restaurante bar.

El video de poco más de dos minutos, relata proceso, habría ocurrido el 28 de abril.

Colosio Riojas, edil de Movimiento Ciudadano, se encontraba en Nueva York para participar en la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales convocada por la ONU.

“Se ve desorientado, con un acento inusual y tarda segundos en reaccionar en sus interacciones con la funcionaria”, detalla proceso.

Poco después, sigue la publicación, arrastrando las palabras, y con los ojos entrecerrados, el presidente municipal de Monterrey adopta solemnidad: Agotado el orden del día para la celebración de la presente sesión ordinaria, siendo las 19 horas con 53 minutos me permito declarar clausurados los trabajos de la misma, no sin antes, hoy, primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que he tenido en esta intervención”, expone.