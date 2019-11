Aclaran que nombre de militar revelado, no estuvo en Culiacán al frente de operativo fallido

Ciudad de México (GH).- El nombre del militar que coordinó el operativo fallido de Culiacán, Sinaloa revelado ayer por el gobierno federal, no es el del que estuvo en acción, aclaró esta mañana Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

Él (el nombre dado a conocer) está en la Ciudad de México, participó en la operación en Culiacán, pero quien participó es otro elemento militar", dijo.

Ayer se citó, explicó, al coronel que coordina Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), pero no a quien ejecutó en Sinaloa el operativo.

"Ayer que le pedí dar a conocer el nombre, le dije no así el del que estaba en acción, nomas que no se escuchó. No es el que participó en la acción es el coordinador nacional. En este caso ayer mismo dijimos que por seguridad se reservaba su nombre", dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario resaltó que el coronel que coordina al Grupo de Análisis tiene como jefe a Cresencio Sandoval y al Presidente de la República.

"No está sólo, si hace falta se le protege. Somos un equipo y todos vamos con responsabilidad; de todas maneras respetando los procedimientos del Ejército y lo que ellos valoren se va actuar, a proceder", dijo.

Ayer, el nombre revelado durante la conferencia matutina generó críticas en la opinión pública por los posibles riesgos que pudiera enfrentar el militar y su familia.

López Obrador fue cuestionado por el nombre de quién puso sobre la mesa del gabinete de seguridad la decisión de abortar la misión y suspender el operativo en Sinaloa.

Pero el Presidente consideró que no es importante conocer ese nombre, pues la decisión se tomó entre todos.