Abogado de Emma Coronel insulta a presentadora de noticias durante entrevista en vivo

ESTADOS UNIDOS.- Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel, insultó a la conductora hondureña Satcha Pretto, de Univisión, durante una entrevista en vivo, relacionada sobre su clienta y las hijas de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El representante legal enfureció contra la periodista llamándola “idiota” en repetidas ocasiones por las preguntas que le hizo sobre la esposa de “El Chapo” Guzmán, las gemelas, los honorarios que recibe por el caso y sobre su defensa a presuntos narcotraficantes.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La conductora del programa “Despierta América”, de Univisión, al cuestionarle quién se hacía cargo de las gemelas Guzmán Coronel, éste molestó respondió: Dime algo, ¿tú crees que sería mejor para tu audiencia? Quizás te puedo dar la dirección de dónde están las niñas.

El enojo del abogado no paró ahí, y continuó: “¿Es más fácil para ti si te doy la dirección para que tú puedas tener tu historia? Se acaba de sembrar una historia y ahora está la prensa internacional diciendo que la madre de las dos niñas está cooperando contra los funcionarios mexicanos. Si no te importa, si está bien contigo, no quiero ofender a nadie, no te lo voy a decir, no te voy a decir con quién están. Seguro que las niñas están bien”.

La presentadora de noticias al ver su enojo, le respondió: “Lo que no entiendo es su enojo hacia mí, lo noto agresivo, podría explicarme por qué", sin embargo éste refutó que también ella estaba siendo agresiva hacia él, además de poner en peligro a las niñas al preguntarles por ellas,

Lichtman al ser cuestionado si la exreina de bellaza se entregó a las autoridades estadounidenses, le respondió que si eso hubiera pasado no estuviera durmiendo en una sola fría, con una delgada cobija y que sólo tiene derecho a bañarse una o dos veces por semana.

En la última sección de la entrevista que duró alrededor de doce minutos, la periodista le preguntó sobre el pago que recibe de parte de su clienta y éste estalló insultándola.

“A ti te pagan por hablar en televisión y, por cierto, ¿estás sugiriendo que por representar a una persona que está acusada de un delito yo también soy parte de esa acusación? ¡Eres una idiota! No importa, no importa, ni que yo también sea parte del cártel, eres una idiota, idiota, idiota. Maravillosa su entrevista, la última con Univisión”, finalizó.