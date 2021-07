AMLO visita Sonora: Por qué ocurrió la Huelga de Cananea

CANANEA.-Este domingo (04-07-2021) el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es importante que la gente sepa la historia, porque esa es la única manera en la que las personas saben hacia dónde van.

Recordó que muchos políticos en el periodo neoliberal quisieron que la gente olvidara hechos históricos como la Huelga de Cananea, algo que, señaló, no debe ocurrir.

Le llamamos Cuarta Transformación porque nos inspira la primera, que fue la Independencia; la segunda, que fue el movimiento de Reforma, encabezada por Benito Juárez y los Liberales y, desde luego, nos inspira la tercera, que fue la Revolución Mexicana", comentó.

"La Revolución inició aquí, en Cananea, en 1906", afirmó AMLO. "Eso fue ampliado con el llamamiento de Francisco I. Madero para que el 20 de Noviembre del 1910 tomaran las armas para derrocar al dictador Porfirio Díaz".

"Estamos en Cananea donde comenzó este movimiento, y ¿cómo fue que se llegó a la huelga y a la represión? Porque en ese entonces Porfirio Díaz entregó los recursos de la nación a particulares y extranjeros, y entregaron las minas y aquí se estableció una empresa minera de EU de un ex militar de apellido Green".

"Aquí se empezó a explotar el mineral y se cometían muchas injusticias, entre otras, pues no se respetaban el que hubiese una jornada razonable de trabajo de 8 horas, no había un salario justo, no había día de descanso, no habían vacaciones, no habían desde luego utilidades, había explotación y discriminación, porque a los trabajadores estadounidenses se les pagaba más que a los mexicanos", comentó AMLO.

Periodismo y la Huelga de Cananea

Entonces, señala AMLO, se había iniciado en Estados Unidos, en la frontera, el movimiento magonista encabezado por Ricardo Flores Magón.

¿Por qué en Estados Unidos?

"Porque no se podía hacer oposición en México, porque se aplicaba la ley fuga, es decir, los opositores eran asesinados y lo mismo los periodistas, y por eso los hermanos Flores Magón y otros se fueron a hacer periodismo a Estados Unidos, fíjense lo que son las cosas, porque en ese entonces había más protección del lado estadounidense para dirigentes, para periodistas, había lo que se conoce como Estado de derecho: si alguien era acusado de un acto legal, iba a un tribunal y era juzgado y podía salir de la cárcel o salir bajo fianza; aquí no, aquí es, aquí era mátalos en caliente", indicó el presidente.

"Entonces, por eso surge este movimiento allá y empiezan a editar un periódico que se llamó Regeneración, y empiezan a llevar a cabo labores de concientización en el campo, en las fábricas, en las zonas mineras y se esparcen por todo el país dirigentes, los más conscientes, lo que ahora se conoce como cuadros políticos; antes, y todavía, se les llamaba agitadores.

Y vienen aquí a Cananea estos cuadros, uno de ellos de Nayarit, Esteban Vaca Calderón. Y el arma para crear la consciencia era el periódico y empiezan a distribuir aquí en Cananea el Regeneración y así se va conformando el movimiento para enfrentar las injusticias que se cometían, y así se declara la huelga y se reprime el movimiento.

Incluso entran militares estadounidenses, no sólo son militares mexicanos. Aquí llega, después de la matanza, el gobernador de Sonora, el hombre fuerte que tenía Porfirio Díaz en Sonora. Y es interesante porque ellos, como en ese entonces, como lo escribió Turner, era el México bárbaro, deciden que había que pasar por las armas a los cabecillas, porque también así se les llamaba a los dirigentes.

Cómo estarían las cosas, que cuando informan al secretario de Relaciones, lo que ahora es Gobernación, y era Ramón Corral nada menos, sonorense, caracterizado también por ser un hombre duro, de mano dura, le manda decir el gobernador de Sonora que ya había tomado la decisión de fusilar a los dirigentes, y Ramón de Corral les dice: ‘No, se va a armar un escándalo mayor, mejor vamos a juzgarlos y que se pudran en la cárcel’, y les manda decir que él iba a hablar con el juez del Poder Judicial, que creo en ese entonces el juzgado estaba en Agua Prieta.

Y ese juez era un señor famoso de apellido Sodi. Y en efecto, como era antes y como era hasta hace poco, se le dio la instrucción al Poder Judicial, al juez a modo, y sentencian a los dirigentes y los mandan a San Juan de Ulúa, allá, a esa cárcel horrenda donde era muy difícil salir con vida.

Pasa el tiempo, suceden dos cosas: el señor Sodi llega a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y lo otro, triunfa, 1911, el movimiento maderista y se libera a los presos de Cananea.

Por eso es importante estar aquí y no olvidar esa historia".

¿Cómo inició la Huelga de Cananea?

En 1899 se fundó en Cananea, Sonora, la Cananea Consolidated Copper Company, empresa minera para explotar yacimientos cupríferos de la región, con más de 7 mil 600 trabajadores, de los cuáles 5 mil 400 eran mexicanos.

Los operarios mexicanos vivían una situación laboral desventajosa: largas jornadas de trabajo, condiciones insalubres, sueldos reducidos, discriminación frente a empleados estadunidenses, malos tratos por parte de los capataces, etcétera.

Los mineros decididieron presentar a la Cananea Consolidated Copper Company una serie de demandas encaminadas a mejorar sus condiciones.

Los trabajadores se declararon la huelga desde las primeras horas del 1 de junio. Hacia las 3 de la tarde, los obreros realizaron una marcha que derivó en un enfrentamiento en el que los norteamericanos abrieron fuego contra los manifestantes.

Rafael Izábal, Gobernador del Estado, exhortó a los huelguistas a regresar a sus labores. Éstos determinaron continuar con sus protestas.

El 5 de junio los líderes del movimiento obrero fueron aprehendidos, condenados a 15 años de prisión y recluidos en Hermosillo; en 1909 fueron trasladados a San Juan de Ulúa.

Junto con ellos, también fueron encarcelados en Cananea y en la capital del estado casi medio centenar de trabajadores.

No obstante que la Huelga de Cananea terminó en la derrota de quienes la promovieron tiene una significación múltiple en la historia de México.

El 5 de junio terminó la huelga, según historiadores, pero la arbitrariedad de la compañía extranjera y la soberbia de su actuación fortalecieron el espíritu nacionalista de muchos mexicanos, quienes llevarían ese impulso y esas preocupaciones sociales a la revolución de 1910 y a la Constitución de 1917.