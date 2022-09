AMLO sobre posible pacto de Monreal con la oposición: “No creo, y además si lo hizo, no creo que le hagan caso”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en caso de que Ricardo Monreal Ávila haya pactado con la oposición evitar que se aprobara la ley para que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa (Sedena) a cambio de votos para obtener la Mesa Directiva del Senado de la República, “no creo que le hagan caso”.

López Obrador fue cuestionado durante su conferencia de prensa sobre las revelaciones de legisladores de que Monreal, coordinador de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, pactó con la oposición evitar apoyar las propuestas de López Obrador a cambio de su apoyo.

No lo creo, puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás, porque ya también no son aquellos tiempos de la borregada, ya cada quien es dueño de su criterios, osea no lo creo”, contestó en un primer momento.

Especial

“¿No cree que Monreal haya hecho ese pacto?”, se le preguntó.

“No creo, y además si lo hizo, no creo que le hagan caso, los senadores en general. Yo no hablo solo de los senadores de Morena, son representantes de las entidades federativas, tienen criterio”, contestó.

No descarta apoyo de legisladores

López Obrador agregó que “aceptando sin conceder”, si se rechaza la reforma, “nosotros estamos cumpliendo”.

El mandatario aclaró que no utilizó el mecanismo de la iniciativa preferente, porque la ley “puede salir así”.

“Es algo que voy a defender, no es autoritarismo, no es militarizar, es cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa como sucedió con la Policía Federal…ojalá pronto se resuelva y no descarto el apoyo de los legisladores, no solo de los legisladores de Morena”, dijo.

