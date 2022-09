Diputada señala que AMLO no reconoce la ineficacia en su estrategia de seguridad

MÉXICO.- Emma Idalia Saldaña Guerrero, en representación de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de San Luis Potosí, por Movimiento Ciudadano, ha expresado que, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han habido temas relevantes que son dignos de admiración, pero también hay otros que no han sido atendidos como deberían.

Saldaña señaló que uno de los problemas que siguen repercutiendo en el país es el tema de la seguridad pública, debido a que las organizaciones criminales han obtenido cada vez más potencia:



Pareciera que no hay esa voluntad de querer enfrentar o querer aceptar que ya estamos rebasados y que desafortunadamente hay grupos delictivos que están cada vez aumentando las situaciones de inseguridad y atemorizando a la ciudadanía, más que ceguera es no querer aceptar lo que no se ha podido hacer"