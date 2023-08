AMLO señala que entregarán libros de texto en casi todo el País: "Quieran o no lo quieran"

GUERRERO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó temas clave relacionados con la educación, la política y la transformación del país.

Durante el evento, el mandatario anunció la distribución de libros de texto gratuitos en todo el país para el próximo ciclo escolar, a pesar de la oposición de ciertos sectores.

Los de arriba, corruptos, conservadores, fifís, no quieren que se entreguen los libros, ya hasta metieron amparos, también apoyados por jueces, ministros y magistrados deshonestos. Nada más que el lunes que inician las clases en toda las escuelas, creo que sólo van a quedar pendientes tres o cuatro estados de los 32 (donde no se entregarán por recursos legales promovidos por gobernadores), pero en todos ya van a estar los libros de texto gratuitos, lo quieran o no lo quieran”.