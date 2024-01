AMLO se disculpa con Salma Luévano por llamarla “hombre vestido de mujer”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó esta mañana con la diputada trans Salma Luévano por llamarla “señor vestido de mujer”.

Quiero dar a conocer a todos, porque se transmite esta mañanera, a veces subo videos en las redes, me comunico con muchos ciudadanos, muchas personas, no había podido estar presentes en una red, la ven bastante los jóvenes, como no hablo yo de corrido, no había participado en esa red que se conoce como TikTok, entonces ya voy a estar en Tik Tok”, arrancó.