AMLO revira y anuncia que asistirá a la APEC en San Francisco

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reviró y sí asistirá a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco, California los días 14 y 15 de noviembre.

El mandatario había rechazado la invitación de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, a asistir a la cumbre, debido a sus diferencias con el gobierno de Perú.

Vamos a estar en San Francisco, opté por San Francisco porque es una reunión que nos importa mucho por la relación económica y comercial. Y vamos a participar”, anunció.

“¿Aunque esté Perú?”, se le preguntó.

“Lo replanteé, no voy a estar mucho tiempo. Me invitó el presidente Biden, me invitó a las dos, no puedo ir a las dos (a la cumbre en Washington), tampoco puedo dejar de ir, tengo que mantener. Lo hago por convicción”, contestó.

López Obrador prefirió asistir a San Francisco que al seguimiento de la Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizará en Washington, porque no se invitó a Cuba.

La primera tiene que ver con la reunión que se hizo en Los Ángeles, la Cumbre de las Américas, yo no estoy de acuerdo si se hace una Cumbre de las Américas no se invite a todos los países; no asistí a la primera y se le va a dar continuidad en Washington, no puedo ir a esa”, indicó.

En el otro caso, explicó, “había pensado que por la actitud, la injusticia que cometieron con el presidente de Perú, que lo tienen encarcelado, fue un golpe de Estado a Pedro Castillo”.

