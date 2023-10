México enviará aviones por 300 mexicanos que buscan salir de Israel; AMLO confirma 3 mexicanos desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El gobierno de México enviará hoy dos aviones para traer a alrededor de 300 mexicanos que están en Israel y que quieren salir de ese país, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario confirmó que hay tres mexicanos desaparecidos luego de que estallara el conflicto entre Israel y Palestina.

López Obrador informó que por la tarde se enviará otro avión para traer a connacionales, pues en total hay 5 mil mexicanos que están en ese territorio.

En cuanto a la guerra, el Presidente rechazó el uso de la violencia y llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a “aplicarse a fondo” y jugar un “papel protagónico”.

Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia, no queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia…no queremos víctimas por las guerras. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento”, dijo.