AMLO revela que tras no querer apoyar el Fobaproa, Labastida le advirtió en 1998 que “corría peligro”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que Francisco Labastida Ochoa, le advirtió en 1998, cuando entonces era secretario de Gobernación priista, que por no apoyar la aprobación del Fobaproa “corría peligro”.

Este viernes durante su conferencia mañanera en el Palacio Nacional, y tras ser acusado por el excandidato presidencial priista de tener nexos con el narco, el mandatario señaló que alrededor de tres veces Labastida Ochoa lo invitó a cenar a su domicilio con el fin de convencerlo para que apoyara el fondo bancario.

Te puede interesar: “Es muy corriente, muy vulgar”: AMLO tras dichos de Muñoz Ledo y opositores sobre nexos de su gobierno con el narcotráfico

¿Con qué autoridad moral el señor Labastida? Me consta que me quería convencer de que yo aprobara el Fobaproa cuando él era secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Me invitó a cenar como dos o tres veces a su casa y siempre la respuesta fue la misma, y emprendí una gira por todo el país y recuerdo que él me advirtió que corría yo peligro”, dijo López Obrador.