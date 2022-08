AMLO revela que se resignó a morir cuando sufrió un infarto en 2013: "era tanto el dolor"

TLAXCALA, México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó este viernes el infarto que tuvo en diciembre en 2013, al destacar que se salvó por la oportuna atención médica, pero reveló que era tanto el dolor que sintió que "llegué a resignarme, porque ya no podía, ya no soportaba ese dolor".

Al supervisar los avances de los servicios del IMSS Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, AMLO aseguró que se le "cerró por completo la vena" y gracias a la rápida intervención de un cardiólogo le salvaron la vida.

Era tanto el dolor que tenía que llegué a resignarme, porque ya no podía, no soportaba ese dolor (…) Afortunadamente se abrió un poco la arteria. Por esa intervención a tiempo y ya llegó el cardiólogo, el especialista, ya me intervinieron, me hicieron cateterismo y me salvaron", dijo.