AMLO revela que aún no estrena el AIFA: "No voy a hacer un show", asegura

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que aún no estrena el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con un vuelo. Sin embargo, aseguró que "no hará un show".

No, todavía, pero ya, cuando yo pueda. O sea, es que no voy a hacer un show, o sea, no, no hay necesidad; todo a su tiempo", mencionó.