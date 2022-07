AMLO ironiza exageración al llamar “crater” a “bache” en el AICM y acusa desinformación

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ironiza la exageración de un piloto al referirse como “cráter” en una pista de aterrizaje cuando apenas podría considerarse “bache”.

El presidente López Obrador mostró una foto del supuesto “cráter” del que hablaba el piloto, por el cual se retrasó el aterrizaje de su vuelo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que esta desinformación es parte de una campaña contra el gobierno de quienes no pudieron "atracar" con lo del aeropuerto de Texcoco "y no se les pasa el coraje" de que se haya cancelado ese proyecto y se haya construido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

AMLO aclaró que es falso que el gobierno esté dando un mal servicio en el AICM con el fin de obligar a las líneas aéreas a mudar sus operaciones al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Nosotros no queremos forzar nada, porque sabemos que el Aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto y que se tiene que ir usando de manera natural. Me preocuparía si no se hubiese terminado, pero ya terminado es cosa de que se les quite el coraje y ahí van a ir poco a poco entendiendo la nueva realidad", aseguró.