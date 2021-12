AMLO reúne más gente de Justin Bieber en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que hasta el momento se tienen contabilizados más de 250 mil personas que asistieron al mensaje que ofreció el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo capitalino.

Esto incluye a los asistentes que se encuentran en las calles de Pino Suárez, Francisco I. Madero, 20 de Noviembre y 16 de Septiembre, hasta donde se congregaron las personas para arropar al jefe del Ejecutivo durante su tercer informe este miércoles.

Les comparto imágenes de la celebración en el zócalo capitalino, momentos antes del mensaje a la nación del presidente @lopezobrador_. #3AñosDeTransformación pic.twitter.com/fAiWik0IR5 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 1, 2021

En menos de una hora, el aforo pasó de 150 mil a los 250 mil, según los reportes.

Gracias de todo corazón. pic.twitter.com/MDsCC5G0MC — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 2, 2021

AMLO junta a más gente que Justin Bieber

El presidente ha logrado reunir a más gente que el cantante Justin Bieber cuando ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la ciudad.

En el 2012, el canadiense logró juntar a 210 mil personas según dio a conocer la Secretaría de Protección Civil de la capital mexicana.

Bieber -en aquel momento- inició su recital con el tema Baby, que fue coreado por los asistentes. Luego siguió con As long as you love y U smile, y con el tema Boyfriend provocó llantos de emoción entre sus seguidoras.

De acuerdo con las previsiones de las autoridades, Bieber cantaría ante unas 200 mil personas en el Zócalo, considerado una cifra récord de asistentes para un recital en esta magna plaza.