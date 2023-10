AMLO reta a los ministros de la Corte a salir a las calles para defender sus privilegios; “sirve que les da el sol”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a salir a las calles a defender sus privilegios.

“Que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios, fuera máscaras. Además sirve que les da el sol”, dijo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Las declaraciones del mandatario se dan en el marco del paro nacional que anunció ayer el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) por la eliminación de los 15 mil millones de pesos de fideicomisos.

López Obrador acusó a los ministros de no impartir justicia para el pueblo y sólo para los poderosos.

No imparten justicia, son empleados de las minorías, parece extremo lo que estoy planteando, pero no, ellos sólo imparten justicia a los poderosos; no defienden a quienes no tienen con que comprar su inocencia, ustedes van a la Corte y los que están en la antesala esperando ser recibidos por los ministros y magistrados son puros abogados”, indicó.