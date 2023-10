Trabajadores del Poder Judicial que van a paro nacional son “manipulados” y “utilizados” por los “de arriba”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Los trabajadores del Poder Judicial que se van a paro nacional están siendo manipulados por los “de arriba”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer el el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) anunció un paro nacional por la eliminación de los 15 mil millones de pesos de fideicomisos.

El mandatario reiteró que el recorte a los fideicomisos no afectará salarios ni prestaciones de los trabajadores y afirmó que su palabra es el aval.

López Obrador insistió en que espera que la Cámara de Diputados no regrese ese recurso a la Federación, sino que lo etiquete para 2 millones de becas para niños pobres de preescolar, primaria y secundaria.

Los ministros y magistrados precisó no trabajan en beneficio del pueblo, sino para los poderosos.

No imparten justicia, son empleados de las minorías, parece extremo lo que estoy planteando, pero no, ellos sólo imparten justicia a los poderosos; no defienden a quienes no tienen con que comprar su inocencia, ustedes van a la Corte y los que están en la antesala esperando ser recibidos por los ministros y magistrados son puros abogados”, dijo.