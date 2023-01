CIUDAD DE MÉXICO.- AMLO responde a reportero que le refirió saludar a la mamá del Chapo Guzmán.

Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, periodista asesinado de Veracruz que junto con otros casos permanecen en la impunidad, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador recibirlo aunque no esté la mamá de "El Chapo", para conocer sus casos y el mandatario le reviró que ese es un argumento de los conservadores.

Reiteró señor presidente si desea recibirnos, yo se que tiene una agenda ocupada, es necesario que conozca el sentir lo que hemos pasado todas las familias, yo sé que a lo mejor no somos tan importantes, no está aquí la mamá de ' El Chapo', pero es necesario que conozca nuestro sentir", dijo Sánchez en la conferencia mañanera.

El presidente López Obrador dijo que los recibiría la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, y aclaró que "no somos farsantes, actuamos con humanismo".

"Cuando hablas de la mamá de El Chapo esos son los argumentos de los adversarios", dijo.

No hay problemas de atender las demandas, pero me sales con la mamá del Chapo eso es lo que dice Claudio X González, Ciro, Joaquín o las organizaciones de la sociedad civil que reciben dinero del extranjero, vamos a llevar a fondo", señaló el mandatario.

El presidente López Obrador señaló que no es "fifi" y lucha por los derechos humanos antes de que existieran la CNDH.

Recibo siempre, todos los días me dedico a que se imparta justicia, desde hace 40 años años, no de ahora, no soy 'fifi' yo vengo de la lucha social. Yo defendía derechos humanos antes de que existiera la oficia de derechos humanos que por cierto creó (Fernando) Gutiérrez Barrios".