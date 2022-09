AMLO responde a Jorge Ramos: “Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado”

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a los cuestionamiento sobre muertos en el país al periodista Jorge Ramos.

AMLO rechazó que su gobierno sea el sexenio más violento en la historia moderna, y reiteró que no cambiará su estrategia de “abrazos no balazos” porque, afirmó, está dando resultados.

Ramos le comentó que desde que llegó al poder ha habido 126 mil 206 mexicanos asesinados, más que los 124 mil de Enrique Peña Nieto, más que los 121 mil de Felipe Calderón.

“Estas son las cifras de su propio gobierno, las saque de su página. Usted llegó al poder ha habido 126 mil 206 mexicanos asesinados, más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón. Esto es lo que significa señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, su propuesta de la Guardia Nacional, por eso es que muchos se ponen a ella y la idea es que `abrazos no balazos, al final han dado más balazos; el problema es que si no corrigen se van a poner muchos peor; al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre de 2024, va haber 191 mil muertos”, cuestionó.

�� #ConferenciaPresidente | “No coincido contigo”, respondió el presidente @lopezobrador_ al periodista @jorgeramosnews, quien acusó que el presente gobierno es ya el más violento de la historia reciente de #Mexico.#OnceNoticias pic.twitter.com/itdP9F8Ljr — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) September 22, 2022

AMLO defendió su estrategia de seguridad y acusó que sus adversarios “quisieran muertos” para poder cuestionar a su gobierno y proyecto de transformación.

“Hemos logrado una disminución en homicidios de -10.6 por ciento. La estrategia ‘abrazos, no balazos’ está dando resultados. Lleva tiempo atender las cusas”, aseguró el presidente.

“Hay quienes quieren muertos, mis adversarios. Los que no quieren la transformación quisieran muertos, los deseaban en la pandemia y los desean en seguridad. Desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros. Aunque sea irracional porque están muy ofendidos porque se sentían los dueños de México”, respondió al periodista Jorge Ramos.

En el salón Tesorería, el mandatario federal garantizó que su gobierno reducirá el número de homicidios dolosos y “es lo que me tiene tranquilo, optimista y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia porque nos está dando resultados”.

AMLO presume popularidad

Luego de los comentarios de Jorge Ramos, AMLO dijo que la inmensa mayoría de los mexicanos aprueban su trabajo, y como resultado es colocado como el segundo mandatario del mundo con mejor califiación.

Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado”, señaló AMLO al afirmarle a Ramos que a pesar de tener a la mayoría de los medios de comunicación en contra, el respaldo popular a su gobierno es alto.