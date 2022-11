AMLO respalda decisión de la SEP sobre reprobar a alumnos de primaria y secundaria

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión de permitir que a partir del próximo mes de diciembre los docentes puedan reprobar a sus estudiantes de nivel primaria y secundaria.

El mandatario explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no consultó la iniciativa con él, sin embargo, entiende su exclusión en la planeación, pues AMLO no es un experto en la política educativa.

Lety [titular de la SEP] es maestra, es más las decisiones que tienen que ver con la política educativa se aprueban por un consejo de expertos, pedagogos, si esa política está, vamos a decir, avalada, apoyada por ese consejo y también por la secretaria pues yo la apoyo, pero no soy todólogo, no soy sabelotodo, yo tengo experiencia y tengo una profesión, soy licenciado en ciencia política y administración pública, argumentó.

Alumnos de tercero de primaria en adelante podría no ser acreditados

AMLO expresó su admiración por Leticia Ramírez, titular de la SEP, pues declaró que ella está más que capacitada para el trabajo. Además enfatizó que las decisiones no son tomadas por una sola persona sino por un consejo de expertos y pedagogos.

Las secretarias y secretarios tienen libertad y ellos actúan con criterio, les tengo toda la confianza, y no todo me lo informan o no todo me lo consultan.

A partir del primero de diciembre, estudiantes de preescolar, primero y segundo de primaria tendrán una escala de calificación de seis a 10, por lo que no podrán reprobar, no obstante, los estudiantes de tercero de primaria hasta el último grado de secundaria podrían no ser acreditados si muestran deficiencias.

