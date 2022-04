AMLO reprueba al INE por “antidemocrático” y obstaculizar la revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó al INE por su actuar “antidemocrático” y obstaculizar el proceso de revocación de mandato.

El presidente López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar de manera antidemocrática, al poner obstáculos y ponerse en contra del proceso de revocación de mandato, porque "no estaba de acuerdo con la consulta".

El mandatario se mostró muy satisfecho y contento con el resultado de este ejercicio de democracia participativa.

Es un gran avance el que se haya dado este primer paso, esto va a ayudar mucho para consolidar la democracia y para tener buenos gobiernos, para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. Por eso estoy muy satisfecho, muy contento con esta decisión de la gente de participar, porque la apuesta de nuestros adversarios era a que se fracasara", dijo.

AMLO lamenta actitud del INE

Calificó de "muy lamentable" la actitud del INE, que "debería de estar ahora celebrando si no hubiese puesto obstáculos" y subrayó que es una paradoja que los que deben de estar promoviendo la democracia actúen de manera antidemocrática.

López Obrador reprochó que los consejeros electorales no hayan tenido voluntad de resolver los problemas que se presentaron para lograr una mayor participación de la ciudadanía.

Pudieron resolver el poner las casillas, pudieron resolver el difundir más la consulta firmando acuerdos con los medios de comunicación, organizando debates, pero no, ‘no hay dinero’, y por lo mismo, pues no hay consulta", señaló, aunque insistió en que había la forma de difundir más y de promover más la consulta.

Oposición contra revocación de mandato

También recriminó a los partidos de oposición por no promover el ejercicio revocatorio.

"Los mismos dirigentes de los partidos que calcularon ‘no vamos a ganar y si no vamos a ganar pues no participemos’, entonces la democracia es ganar y ganar y ganar y ganar, ¡No!, la democracia es hacer valer el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente a sus autoridades y tomar las decisiones que más convenga al interés de la nación", manifestó.

El Presidente de la República remarcó que México inicia una etapa nueva, pues está dando los primeros pasos en materia de democracia, ya que es de los países más atrasados del mundo en esa materia.