AMLO reitera que se aplicará la vacuna de AstraZeneca

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se vacunará en los próximos días contra Covid-19 con la vacuna desarrollada por los laboratorios AstraZeneca -debido a que fue esta la que se aplicó en la alcaldía Cuauhtémoc- y la cual, manifestó, es segura y "no hay que tener temor".

En conferencia de prensa, y luego de que en Europa se alertó de que la dosis de AstraZeneca produce coágulos, el titular del Ejecutivo federal indicó que en México no se ha registrado ninguna reacción grave a la aplicación de ninguna vacuna contra esta pandemia.

"Sí me corresponde AstraZeneca y además como hay una campaña, ya se ha demostrado que no tiene riesgos la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa y como fue la que se aplicó aquí en la demarcación, Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc, esa es la que me voy a poner, AstraZeneca", dijo el mandatario.

"No hemos, afortunadamente no se ha registrado ningún caso grave por reacción a la vacuna a ninguna de las vacunas. Aquí se informa diariamente", dijo.

En el salón Tesorería, el mandatario federal señaló que se conoce que una de las reacciones de vacunarse contra el coronavirus es que da malestar en el cuerpo “o calentura un día, a veces ni siquiera ni es con la primera dosis, sino con la segunda.

"Hay muchas experiencias en esto, pero no pasa a mayores, no hay nada grave", dijo.