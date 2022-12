AMLO reconoce error con Lilly Téllez al pedirle a Alfonso Durazo apoyarla en 2018: “Uno actúa de buena fe”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que cometió un error al proponerle al ahora gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, apoyar para la senaduría a Lilly Téllez en 2018.

Yo fui el responsable de eso…sí, es que se cometen errores, muchos, no hay quien diga que no comete errores, pero también no tiene uno porque sentirse mal; uno actúa de buena fe, nos importaba avanzar para transformar”, narró durante su conferencia de prensa matutina.