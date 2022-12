CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con la aprobación en la Cámara de Diputados de su iniciativa de reforma a seis leyes secundarias al sistema electoral “esto apenas empieza” y previó que la oposición acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para alegar inconstitucionalidad.

El mandatario reconoció que los beneficios de la iniciativa son “parciales” en comparación con la reforma constitucional que ayer fue rechazada por la oposición, pero que aun así logrará un ahorro en el Instituto Nacional Electoral (INE) de 3 mil 500 millones de pesos.

Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa a la Cámara de Senadores y luego seguramente los del bloque conservador van acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza”, dijo.

Destaca AMLO importancia de no abandonar “esta lucha”

López Obrador destacó la importancia de que “no se abandone esta lucha” y que su propuesta electoral se discuta en la próxima campaña presidencial “para seguir impulsando la democracia”.

“Que se mantenga esta demanda de que es el pueblo sea el que elija a los consejeros del INE, no los partidos y que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos diputados”, indicó.

Entre los beneficios de la reforma a las leyes secundarias está la reducción del gasto del INE.

“Sí se redujo el gasto del INE, porque había muchas oficinas duplicadas y se hizo pues un ajuste, una integración, y otros gastos. En general se logró un ahorro como de 3 mil 500 millones de pesos, algo es algo. Con la reforma a la Constitución el ahorro hubiese llegado hasta los 15 mil millones”, agregó.

“Esto apenas empieza”, dice AMLO sobre reforma a leyes secundarias en materia electoral; llama a que la Constitucional se retome en campañas presidenciales. Foto: Especial

Se reforman seis leyes secundarias

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, explicó que se modifican seis leyes, entre ellas: la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley Federal de Partidos Políticos, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“No hay ninguna inconstitucionalidad, porque se respetó lo que mandata la Constitución, se fue más allá, en el voto de los residentes en el extranjero, se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE), se le quitan facultades a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que incluso era quien administraba el gasto del instituto”, explicó.

Hay una reducción de los 3 mil 500 millones de pesos en la operatividad del INE que se complementa con el gasto de los organismos locales, agregó.

“Habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de 5 mil millones de pesos en este primer año. Se suprime duplicidad de funciones, se reduce de 300 oficinas distritales a 264, esto ayuda a hacer más barata la elección”, indicó.

La reforma que se aprobó ayer (martes), añadió, garantiza mayor secrecía y prohíbe que se haga unos de instrumentos como la tarjeta de prepago para la compra del voto.