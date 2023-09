AMLO rechaza iniciativa de pase directo al Senado a expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO.- "¡Safo!", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar la iniciativa del senador Alejandro Rojas Díaz-Durán, de Morena, para que los expresidentes -una vez que concluyan su mandato- tengan pase directo al Senado.

Lo voy a decir de manera coloquial, ¡safo!, a mí que no me metan en eso, yo soy un hombre de convicciones y principios, me queda un año y 10 días y ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo, y no acepto ningún cargo hacia adelante", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 20 de septiembre en Palacio Nacional.