CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Aunque no le hicieron caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que le da “mucho gusto” el actuar de los legisladores de su movimiento, luego de que el viernes aprobaron en una sede alterna al Senado de la República varias reformas a las leyes.

Tuvimos una reunión, me dio mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento que están buscando la transformación del País, porque están pensando en la gente, están pensando en el pueblo, están unidos”, dijo.

El viernes pasado los senadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se reunieron con López Obrador en Palacio Nacional, para luego sesionar en la vieja sede del Senado en la Casa Antigua de Xicoténcatl y aprobar alrededor de 20 reformas a las leyes.

¿Qué opina AMLO sobre el plantón de los legisladores de oposición?

El Presidente narró que contrario a lo que se piensa, los senadores “no le hicieron caso”, pues él quería que los legisladores de oposición se quedarán hasta un mes en su “plantón” en la Tribuna del Senado.

“Que dejaran ahí la pijamada unos 15 días, un mes, para que vieran lo que se siente, pero me informaron es que no se puede porque hay que abrir, porque cerraron la sesión, esa sesión que yo pensaba que estaba abierta, la cerraron. Me dieron que no se podía que se le informara más a la gente, porque era muy oportuno, porque era demostrar que todo era politiquería. Entre más tiempo se mantenía el debate mejor, además con todo respeto no iban aguantar”, dijo.

AMLO dice que le da “mucho gusto” actuar de senadores de Morena al aprobar reformas en sede alterna al Senado. Foto: Captura de pantalla

Legisladores de Morena no son iguales a los opositores del pasado, dice AMLO

El mandatario negó que los legisladores de Morena sean “iguales” a sus opositores en el pasado y que las reformas aprobadas el viernes tengan un alcance similar a las llamadas “reformas estructurales” durante el periodo del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“No hicieron lo mismo, no somos iguales. Pasaron en comisiones todas estas alternativas en beneficio de la gente, se discutieron donde tenían que discutirse, pasaron a la Cámara de Diputados, ahí se aprobaron, después pasaron a la cámara de Senadores, pero ahí se tomó la Tribuna para ya no permitir que se aprobaran las iniciativas”, dijo.

En cuanto a que la oposición opte por controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas aprobadas el viernes, el Presidente pidió esperar.

“Si van a convertir a la Corte por entero en la gran alcahueta del bloque conservador, ya se verá diría el corrido o ya el corrido lo verá”, dijo.