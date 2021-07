AMLO presenta video donde Humberto Moreira califica a Felipe Calderón como "más loco" que Victoriano Huerta

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la conferencia mañanera un video donde Humberto Moreira calificaba a Felipe Calderón como "más loco" que Victoriano Huerta.

Me dijiste (Felipe Calderón) en el trayecto ¿qué piensa usted de los castigos a secuestradores y narcotraficantes?, te dije debe ser un castigo legal muy severo, y tú me dijiste que por ti, mejor, deberían ser asesinados, me quedé impactado con tu respuesta, era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta, eso eres, y más loco que Victoriano Huerta", comentó Moreira.