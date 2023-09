AMLO pide a ministro Luis María Aguilar “a dar la cara” y resolver controversia sobre libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “a dar la cara” y resolver la controversia que impide que en Chihuahua y Coahuila se distribuyan los libros de texto gratuitos, así como el caso contra un gran contribuyente que debe a hacienda 25 mil millones de pesos.

Ese ministro que resolvió que no se entregaron los libros de texto en Chihuahua y en Coahuila, no resuelve, ahí están los niños sin los libros, y tampoco resuelve, ni dice nada del expediente que tiene en el cajón, que significa resolver si se debe o no se debe pagar 25 mil millones de pesos de impuestos, y se queda callado, no habla”, acusó.