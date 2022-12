AMLO pide a gobernadores entregar aportaciones para pensión universal por discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado “afectuoso, cariñoso” para que los gobernadores de estados que se comprometieron a entregar su aportación para la pensión universal a las personas con discapacidad y que no lo han hecho, a que lo hagan antes del próximo 31 de diciembre.

“Les propusimos a los gobernadores que podíamos hace universal el programa, es decir, para todos, no solo hasta 29 años, sino de 29 a 64 porque ya en 65 se recibe la pensión para adultos mayores, entonces les propuse y muchos aceptaron de que si ellos aportaban el 50%, no para todo el programa- la Federación se hace cargo del 100% hasta 29 años - sino solo en el tramo de 29 a 64 años, que en este caso a esa población se le entregara también la pensión y que nos dividiéramos la pensión, 50% la Federación y 50% los gobiernos estatales, y ya hay 14 estados que aportaron su 50% y hay 14 estados en donde la pensión es universal es para todos.

Y que bien que preguntas esto porque hay quienes suscribieron el acuerdo y todavía no han hecho la aportación. Me refiero a algunos gobernadores, no se dice (quiénes) porque todavía no se vence el plazo, o sea, pero no está de más el recordatorio. Termina el 31 de diciembre”, dijo.