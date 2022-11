AMLO pide a Elon Musk que garantice confiabilidad de Twitter antes de comenzar a cobrar

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitó al nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, que garantice un buen servicio y confiabilidad en la red social antes de comenzar a cobrar mensualmente por las cuentas verificadas.

No le hace (importa) pagar, pero a ver, primero una tregua de un año, que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie", indicó.