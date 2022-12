AMLO pide a Claudia Sheinbaum seguir investigando ataque a Ciro Gómez Lyeva: "Queremos saber qué pasó"

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Claudia Sheinbaum, seguir investigando el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva.

AMLO dijo que “se busca conocer realmente qué sucedió”.

El mandatario señaló que su gobierno no dejará sin atención el ataque, y afirmó que no solo por tratarse de este asunto de un “periodista famoso”, sino que su gobierno tiene una política de cero impunidad.

Aquí está la jefa de Gobierno y de manera respetuosa le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedió con Ciro Gómez Leyva porque yo quiero seguir informando aquí. Es un asunto muy importante, no lo podemos dejar porque nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió.