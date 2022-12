AMLO asegura que atentado contra Ciro Gómez Leyva no fue un crimen de estado 

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se trate de un crimen de estado el atentado de la semana pasada en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, también aseguró que confía en que es posible conocer la verdad de los hechos y que tenga justicia.

"Nosotros no nos vamos a manchar y es posible saber lo que sucedió, ¿y saben por qué es posible conocer la verdad? Por dos razones: Primero porque hay mucha gente que está con este movimiento y que nos va a ayudar a saber si escuchó que llegó alguien en una moto, que estuvieron discutiendo, los carros cruzaron, quien pasaba por ahí, las trabajadoras, los trabajadores domésticos, choferes, tenemos mucha información que nos lleg"..

Eso es importante, pero lo más importante de todo es que no se trata de un crimen de Estado, lo que es muy difícil de desentrañar es un crimen de Estado. Eso sí es complicado, el saber toda la verdad sobre el asesinato de Kennedy, toda la verdad sobre el asesinato de Colosio, pero cuando no es un crimen de Estado hay información, se consigue la información, porque los organismos del Estado que están para hacer justicia actúan", expresó el presidente.

El mandatario insistió en su rueda de prensa diaria que es necesaria la investigación detallada de los hechos para no queden impunes.

Aseguró que esto conviene a todos; primero a Ciro Gómez Leyva porque "imagínense un atentado a la vida, a quien le conviene los dueños de los medios de información donde trabaja Ciro, todos los que participan en política, a quien le conviene desde luego a la autoridad y ver si no es el crimen organizado, la delincuencia organizada por la delincuencia de cuello blanco".

Señaló que estos crímenes perjudican al país, a la autoridad, el presidente de la República y a la democracia.

Entonces si se tiene que hacer esta investigación a fondo y ojalá y este tengamos resultados, pero no dejarlo, no es que ya fue un atentado fallido, ya pasó, no yo voy a seguir con este tema aquí".