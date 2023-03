AMLO "parece decidido a empeorar crisis", aseguran republicanos en EU

MÉXICO.- Este jueves, senadores republicanos presentaron una resolución respecto a las relaciones entre Estados Unidos y México donde destacaron que, pese a que mantienen "intereses compartidos", aseguraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador "parece decidido a empeorar cada una de estas crisis al negarse a tomar medidas para aliviarlas".

La administración de Biden no está aplicando plenamente nuestras leyes. Este colapso amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos en temas que van desde la inmigración ilegal hasta la lucha contra las drogas", agregó el senador Ted Cruz.

El presidente mexicano, López Obrador, parece decidido a empeorar cada una de estas crisis al negarse a tomar medidas para aliviarlas. Esta resolución ejemplifica la falta de voluntad de EU para aceptar la inacción en estas políticas imprudentes. No se equivoquen, lo haremos responsable a él y a su administración", indicó Cruz.



En la resolución se "pide la priorización de un plan detallado para reducir la producción y el tráfico de narcóticos ilícitos en México, incluido el fentanilo producido con precursores químicos de China". Además, "alienta al gobierno de México a que también tome medidas para abordar los puntos anteriores".



"Relación bilateral México-EU, bajo prueba", considera senador republicano Marco Rubio



El senador Marco Rubio indicó que "la relación bilateral de la administración Biden y el gobierno de México sigue siendo probada".



Rubio detalló que "ya sean los vínculos de López Obrador con los tiranos marxistas y antiestadounidenses en nuestra región, la crisis fronteriza de Biden que está afectando directamente al pueblo estadounidense o la realidad de que las organizaciones criminales transnacionales controlan secciones enteras de México e inundan las comunidades estadounidenses con fentanilo, debemos hacer todo lo posible. en nuestro poder para proteger a nuestra nación y defender el Estado de derecho en la región de estas amenazas".



El senador republicano Jim Risch, miembro de alto rango del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores, lideró a Bill Hagerty, Cruz, Rubio, Roger Wicker y John Barrasso en la reintroducción de una resolución sobre las relaciones entre Estados Unidos y México.



Hagerty imploró "a los presidentes Biden y López Obrador que defiendan la integridad del USMCA, aborden de manera efectiva la crisis humanitaria y de seguridad nacional en la frontera sur, detengan de una vez por todas el flujo mortal de fentanilo y precursores de fentanilo desde China a través de México y hacia las comunidades estadounidenses, y encontrar oportunidades para atraer inversiones y desbloquear la oportunidad económica que presenta el reequilibrio global de las cadenas de suministro fuera de la China comunista".



Entre otros puntos, la resolución también "reafirma el apoyo a las relaciones mutuamente beneficiosas entre Estados Unidos y México, incluido un compromiso económico más fuerte".



Se mencionó que se "expresa su preocupación por el empeoramiento del clima de inversión en México y alienta a la administración Biden a defender los intereses económicos de los Estados Unidos al defender la integridad del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá".



Además, "insta a la administración Biden a abordar la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur de EU mediante el establecimiento de controles de inmigración efectivos en los Estados Unidos, centrándose en los esfuerzos de asistencia exterior de los EU para fortalecer la seguridad fronteriza y las capacidades de gestión de la migración en la región, y aprovechando los tratados bilaterales de extradición existentes y los Protocolos de Palermo para enjuiciar a los actores criminales transnacionales que facilitan la migración ilegal a los Estados Unidos".



El pasado miércoles, los republicanos presentaron dos proyectos de ley que abogan por considerar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas para así autorizar el uso del Ejército para combatirlos.



Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que las autoridades estadounidenses reconocieron que México trabajó "con eficacia y rápidamente" para localizar a los cuatro ciudadanos estadounidenses y negó que la reacción de López Obrador a las propuestas de los senadores republicanos haya creado tensiones entre ambos Gobiernos.



Plantean algo que saben de antemano que no es realizable, y lo plantean porque esa es su campaña electoral y creen que atacar a México y culparlo de cosas que México no solo no tiene la culpa, sino que le estamos ayudando", criticó Ebrard.