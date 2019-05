AMLO nombra a Manuel Toledo como titular de Semarnat

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el nombramiento de Víctor Manuel Toledo como Secretario de Medio Ambiente.

El mandatario también anunció que Ricardo Ahued Bardahuil asumirá la Dirección de Aduanas.

“Son buenos ciudadanos, buenos servidores públicos, profesionales, gente honesta”, dijo.

El sábado renunció a la Secretaría de Medio Ambiente Josefa González Blanco Ortiz Mena por el retraso que causó el viernes a los pasajeros y tripulación de un vuelo.

“Nadie debe tener privilegios y el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no puede estar por encima del bienestar de la mayoría”, dice.

El Presidente López Obrador aceptó la renuncia de Ortiz Mena.

Hoy me enteré de una situación muy lamentable porque la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González, le pidió al directivo de una línea aérea que la esperaran, porque en un viaje comercial iba con rumbo a Baja California, a una misión de trabajo, pero detuvo el avión y tuvieron que esperar.

“Y le hablé hoy a las diez y media de la mañana para otras cosas. Me dice: ‘Estoy muy apenada, avergonzada, porque cometí un error’. Con mucha sinceridad me dijo lo que había sucedido y puso a mi disposición su renuncia y se la acepté, porque nosotros no tenemos derecho a fallar en nada, nunca le vamos a fallar al pueblo”, dijo el mandatario el fin de semana durante su gira por Querétaro.