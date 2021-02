AMLO no usará cubrebocas ni tampoco se impondrá en México, dice

CIUDAD DE MEXICO (GH).- En México no se impondrá el uso obligatorio de cubrebocas para combatir el Covid-19 ni tampoco él usará uno, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al mandatario se le preguntó sobre si, luego de padecer la enfermedad, usará el cubrebocas y modificará la estrategia para combatir la pandemia en México.

“No, y respeto mucho al doctor (Hugo López) Gatell, es un buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso”, contestó al ser cuestionado sobre si seguirá las recomendaciones del subsecretario de Salud sobre el uso del cubrebocas.

López Obrador agregó que los médicos le han planteando que en estos momentos, luego de superar el Covid-19, ya no contagia.

“En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad, cada quien debe asumir su responsabilidad. En México no ha habido toque de queda como en otras partes, ni se ha obligado a nada”, dijo.

El Presidente contestó que se enfermó de Covid-19, porque no se vacunó y porque tiene que trabajar como millones de mexicanos.



“¿Por qué me enfermé?, porque no me vacune, porque no abusé, hay jefes de Estado que se han vacunado y que han sido los primeros, ¿cómo es que se vacunan esos presidentes, esas personalidades?, con el pretexto de que de esa manera ellos dan el ejemplo para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna”, dijo.

El Presidente indicó que no se puede quedar todo el tiempo encerrado.

“No se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó, afortunadamente salí adelante”, dijo.