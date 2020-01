AMLO no recibirá a Silicia ni a Lebarón, será gabinete de seguridad

Ciudad de México (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador no recibirá en Palacio Nacional a Javier Sicilia Zardain ni a Julián y Adrián LeBarón el próximo 26 de enero, para “no hacer un show”.



El mandatario dijo que en su lugar los manifestantes que saldrán en la “Marcha por la Verdad, Justicia y Paz” desde Cuernavaca, Morelos el 23 y arribarán a la Ciudad de México el 26 de enero, serán recibidos por el gabinete de seguridad federal.



Pueden entrar a Palacio Nacional, pueden ser recibidos, pero no los voy a recibir yo. Los va a recibir el gabinete de seguridad, para no hacer un show, un espectáculo, no me gusta ese manejo propagandístico”, dijo.