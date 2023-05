AMLO manda a la “escuelita” a sus adversarios a llenar planas: “el pueblo sí existe”

CIUDAD DE MÉXICO.- AMLO manda a la “escuelita” a sus adversarios a llenar “planas” hasta que entiendan.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a sus adversarios a un seminario en el que realizarán ejercicios de escritura con 16 recomendaciones que les serán de ayuda.

En la mañanera, López Obrador proclamó las "recomendaciones respetuosas" para el "retiro" de sus contrincantes.

¿Qué les falla a nuestros adversarios? Y voy a seguir ayudándoles, haciéndoles recomendaciones respetuosas, que hagan un esfuerzo, que se vayan a un retiro, a una especie de seminario, de taller, en donde comiencen con las planas que solían escribir antes, 10 planas, 100 planas, 200 planas:

El pueblo sí existe, el pueblo sí existe, el pueblo sí existe, el pueblo sí existe, debo respetar al pueblo, debo respetar al pueblo, la democracia es el gobierno del pueblo, la democracia es el gobierno del pueblo, nadie es superior a otro, nadie es superior a otro, no existen las razas, debemos aplicar el principio del amor al prójimo, debemos aplicar el principio del amor al prójimo, tenemos que actuar con respeto hacia los demás, amarnos los unos a los otros, no debemos ser hipócritas, tenemos que ser consecuentes, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, predicar con el ejemplo. Por el bien de todos, primero los pobres", enumeró.