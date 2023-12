AMLO llama a combatir consumo de drogas, “porque si eso crece, ahí sí ya sería muy difícil”

PUNGARABATO, Guerrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población para prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes, con el objetivo de evitar situaciones como el enfrentamiento ocurrido ayer en Texcaltitlán, Estado de México, donde pobladores se enfrentaron a miembros del crimen organizado, lo cual resultó en quince fallecidos.

En el Deportivo Luis Donaldo Colosio en Pungarabato, Guerrero, el mandatario subrayó la necesidad de combatir el narcotráfico para erradicar la extorsión de los grupos criminales, situación que desencadenó el conflicto en el Estado de México.

Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir el narcotráfico. Y esto que ayer, lamentablemente, se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos. No olviden que le demos atención especial a que no aumente el consumo, porque si eso crece, ahí sí ya sería muy difícil, lo que está pasando en Estados Unidos es una pandemia”, expresó.