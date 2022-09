AMLO le entra al pleito de Lilly Téllez y Héctor Vasconcelos

MÉXICO.- Durante su conferencia mañanera, el presidente envió un mensaje de apoyo al senador Héctor Vasconcelos, quien se viera envuelto en una disputa con la senadora Lilly Téllez. El presidente habló de las cualidades que encuentra en la persona del senador y aseguró que no merece un mal trato.

"Fue ofendido y no lo merece. Él no es polemista, así, vulgar. No. Es un hombre correcto. Entonces desde aquí le mando un abrazo a Héctor cariñosísimo”.