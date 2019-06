AMLO festejará a lo grande su primer año como presidente

PUEBLA.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que realizará un festival musical en el Zócalo de la Ciudad de México en donde celebrará su primer año como presidente.

Durante su gira por el estado de Puebla, el mandatario anunció este viernes que comenzará con la invitación abierta para los municipios que recorra.

Va a empezar el festival musical desde el mediodía, va a haber música popular en el Zócalo de la Ciudad de México. No cayó en sábado o domingo, es un lunes, pero como va a ser por la tarde yo creo que sí se puede después de las labores asistir”, expresó.

En Atlixco, el mandatario federal afirmó que seguirá recorriendo los pueblos del país, pues, reconoció, no se halla en su oficina de Palacio Nacional: “No estoy acostumbrado, no me hallo en la oficina, en el Palacio, tengo que andar en los pueblos, porque así inicié mi lucha y así la quiero continuar”.

Dicho evento se llevará a cabo el próximo 1 de julio a partir de las 17:00 horas. El presidente también realizará un informe “a un año de la victoria” electoral.



Con información de Regeneración